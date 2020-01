Agudo entrega lei que dispõe sobre o Programa de Práticas Restaurativas

Na terça-feira, dia 21 de janeiro, a Secretária de Educação e Desporto de Agudo, Rosmeri Martini Oestreich, esteve na Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria para entregar a Lei Municipal 2.156/2019, que dispõe sobre a implantação do Programa de Práticas Restaurativas no ambiente escolar da rede municipal de ensino de Agudo. O documento foi entregue para a Assessora Isabel Cristina Martins Silva.

A secretária entregou o convite para a Promotora de Justiça, Rosangela Corrêa da Rosa, e para Isabel Cristina da Silva, para participarem do Seminário de Apresentação da Lei no dia 10 de fevereiro, no Polo UAB.

Na oportunidade também foi organizado o cronograma de formação do curso de Práticas Restaurativas para a rede municipal tendo como facilitadora Isabel Cristina Martins Silva.

O curso terá uma carga horária de 20h em círculos não conflitivos.

