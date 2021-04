Agudo: EMEF Santo Antônio implanta Biblioteca Itinerante

Com o objetivo de levar livros às comunidades atendidas e também em comemoração aos seus 60 anos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, na localidade de Linha dos Pomeranos, interior de Agudo deu início do projeto Biblioteca Itinerante.

De acordo com o diretor do educandário, professor Guilherme Guerra, o projeto surgiu a partir de uma troca de ideias com a supervisora da escola, professora Ana Leticia Rodrigues. “Pensávamos em como fortalecer a manutenção do vínculo entre escola, alunos e suas famílias e para nós não bastava apenas entregar as atividades impressas. Faltava alguma coisa a mais que aproximasse mais, que fizesse com que os alunos sentissem a presença da escola de forma mais efetiva”, explica.

O projeto teve início na quarta-feira, dia 14, quando um carro contendo uma prateleira de livros percorreu algumas localidades atendidas pelo educandário, onde alunos, pais, familiares e demais pessoas da comunidade puderam retirar livros.

No primeiro dia houve o empréstimo de 41 livros que deverão ser devolvidos na data e entrega das atividades escolares.

De acordo com o diretor, o projeto será realizado na segunda e na última quarta-feira do mês, no turno da manhã, conforme o roteiro: na 2ª quarta-feira do mês: Complexo da Serra, Linha Coronel Moreira Cezar, Linha dos Pomeranos – Cascata do Chuvisco, Canto dos Lissner, Gruta dos Índios – e trajeto até a Escola e na 4ª quarta-feira do mês: Linha dos Pomeranos, Linha Marcondes, Linha Araçá e Coxilha Araçá. A Biblioteca Itinerante percorrerá o trajeto do transporte escolar.