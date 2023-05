Agudo: EfaCentro realizará assembleia de formação da associação

A Escola Família Agrícola da Região Central (EfaCentro) está prestes a dar um passo significativo em sua trajetória e está convidando todos os agricultores e simpatizantes do movimento Pró-EfaCentro a participarem da assembleia de formação da associação. O evento ocorrerá no Seminário Franciscano de Agudo neste domingo, dia 21, a partir das 14h.

A EfaCentro objetiva ser uma referência na formação de jovens agricultores na região, promovendo a educação no campo e incentivando o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Com o objetivo de fortalecer ainda mais esse trabalho essencial, a assembleia terá como propósito a criação da associação, que irá unir esforços e recursos para impulsionar as ações da EfaCentro.

O evento contará com a presença de representantes da EfaCentro, autoridades locais, membros da comunidade rural, instituições parceiras e simpatizantes. Durante a assembleia, serão discutidos os estatutos da associação, bem como os planos de ação para os próximos anos. Será uma oportunidade única para contribuir ativamente com o futuro da EfaCentro e do ensino agrícola na região central, em especial, com foco no território da Quarta Colônia.

A EfaCentro possuirá como objetivo principal promover a formação integral dos jovens rurais, aliando conhecimentos teóricos e práticos, com enfoque nas necessidades e desafios do meio rural. Através de um currículo que abrange desde disciplinas técnicas até habilidades sociais, a escola buscará preparar os estudantes para os desafios das propriedades rurais com foco na família e na pedagogia da alternância, atuando como um instrumento potencializador da sucessão rural.

A participação na Assembleia de Formação é aberta a todos os interessados, sejam agricultores, agricultoras, membros da comunidade ou simpatizantes do movimento Pró-EfaCentro. A presença de cada pessoa é fundamental para fortalecer a voz da escola e garantir um futuro promissor para as gerações rurais.

A EfaCentro conta com o apoio da comunidade para a formação da associação que será a mantenedora da escola para a continuidade de sua missão. O evento é uma oportunidade de engajamento ativo na construção de um futuro melhor para o meio rural e para o ensino agrícola na região central e no Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco.

Para mais informações sobre a Assembleia de Formação da EfaCentro entre em contato pelo telefone (55) 9942-9769 ou acesse as redes sociais.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM.