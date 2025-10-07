Agudo é selecionado em programa nacional de inovação climática da Fundação Boticário e C40

O município de Agudo foi um dos contemplados na primeira edição da Incubadora de Projetos Solução Natureza, iniciativa da Fundação Grupo Boticário em parceria com a rede global C40 Cities. O projeto inscrito pela Prefeitura — que prevê a implantação de uma possível Bacia de Detenção da Sanga Funda — foi escolhido entre propostas de todo o Brasil.

A iniciativa busca apoiar municípios no desenvolvimento de projetos urbanos que integrem Soluções Baseadas na Natureza (SBN), com foco em adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento da resiliência urbana. Com a seleção, Agudo terá acesso a consultoria técnica especializada, capacitação da equipe municipal e conexão direta com instituições financeiras de desenvolvimento e governo federal, ampliando as chances de captação de recursos para a execução da obra. A participação na Incubadora garante, ainda, prospecção de financiadores, fortalecendo a viabilidade da proposta.

Além disso, a iniciativa coloca o município na rota de debates globais: em novembro, a solução será apresentada a investidores durante uma Mesa-Redonda no C40 World Mayors Summit, evento que reunirá prefeitos das maiores cidades do mundo no Rio de Janeiro. Todos os custos de participação serão arcados pela Fundação. “A Bacia de Detenção da Sanga Funda é uma obra fundamental para enfrentarmos os alagamentos no centro da cidade, e a seleção representa um reconhecimento técnico da importância do projeto, mas também uma oportunidade de buscarmos investimentos para transformar esta solução em realidade”, destacou o prefeito Luís Henrique Kittel.

A inscrição do projeto ficou sob responsabilidade do Diretor de Planejamento, Gabriel Puhl, que coordenou as etapas junto à organização da Incubadora. “Esse reconhecimento mostra que Agudo está se preparando para transformar desafios climáticos em oportunidades de desenvolvimento. A seleção coloca nosso município em um patamar de destaque, conectando-nos a uma rede internacional de cidades comprometidas com soluções sustentáveis e garantindo acesso a conhecimento técnico e potenciais financiamentos que podem tornar essa obra realidade”, afirmou. Ainda, Gabriel também destacou a importância do engenheiro Robson Pachly, que apresentou a ideia da bacia de detenção durante uma audiência pública. “Naquele momento, além de uma solução técnica consistente, foi uma visão de futuro apresentada para enfrentarmos um dos maiores problemas urbanos de Agudo. Essa sugestão foi acolhida, amadurecida e agora ganha reconhecimento nacional e internacional”, finalizou.

Os municípios participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos a instituições financeiras e investidores durante a Mesa-Redonda de Investidores, no C40 World Mayors Summit, que acontecerá entre 3 e 5 de novembro de 2025, no Rio de Janeiro.

O evento antecede a COP30 e reunirá prefeitos, líderes climáticos, cientistas e investidores para discutir estratégias globais de enfrentamento à crise climática, além de celebrar duas décadas de protagonismo das cidades na agenda ambiental. O programa conta também com apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e da Aliança Bioconexão Urbana.

Fonte: Prefeitura de Agudo