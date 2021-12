Agudo e Paraíso do Sul recebem espetáculo de Natal itinerante com música e arte

As cidades de Agudo e Paraíso do Sul receberão todo o encantamento e a emoção do Natal nos próximos dias 10, 11 e 12 de dezembro. O espetáculo itinerante “Uma Canção de amor pela cidade” irá passar pelos dois municípios, levando uma trupe de duendes e artistas em um passeio com muita música, encantamento e emoção.

A ação natalina ocorrerá nos dias 10 e 11 na cidade de Agudo, e no dia 12 em Paraíso do Sul, sempre com início previsto às 16h.

Em Agudo, o Trenzinho Cultural parte da frente da Prefeitura Municipal nos dias 10 e 11 de dezembro, às 16h, com uma trupe de duendes artistas e leva uma pequena plateia de crianças e responsáveis para um passeio divertido e cheio de emoção.

Já em Paraíso do Sul, a ação ocorre no dia 12 de dezembro, a partir das 16h, e parte da Praça Florinaldo Rodhe. São pelo menos quatro horas de um espetáculo itinerante que renova a alegria e esperança por meio da arte e da cultura.

A ação faz parte do projeto Balaio, com patrocínio da Dickow Alimentos/Arroz Rei Arthur, Produção Executiva da Chili e Realização da Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo.

Foto: Ronald Mendes