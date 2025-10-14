Agudo é finalista do 7º Prêmio Boas Práticas da FAMURS com o projeto na área da comunicação

O município de Agudo é finalista do 7º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal, promovido pela Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul). O reconhecimento vem por meio do projeto “Voz Oficial em Tempos Difíceis: Comunicação que Salva”, inscrito na categoria Comunicação Pública.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Gabinete do Prefeito, sob a coordenação do diretor de Planejamento, Gabriel Puhl, e do coordenador da Defesa Civil, João Marques. A premiação reconhece experiências municipais bem-sucedidas, inovadoras e replicáveis que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas locais.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 29 de outubro, às 18h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, durante a programação do Smart Cities Park, momento em que será divulgada a classificação final dos municípios premiados. “Como jornalista por formação, sempre acreditei que comunicar é cuidar. Durante as emergências que vivemos, a comunicação foi um ferramenta essencial de proteção e orientação, pois o projeto transformou informação em um ato de responsabilidade pública, combatendo boatos e salvando vidas”, destacou o prefeito Luís Henrique Kittel.

O projeto nasceu em meio à enchente histórica de 2024, que atingiu mais fortemente a comunidade de Agudo, e se consolidou como um modelo de comunicação em crises, unindo tecnologia, empatia e responsabilidade social. A ação integrou canais online e offline, rádios, redes sociais, lideranças locais e materiais impressos, garantindo que informações seguras chegassem a toda a população — inclusive em áreas sem internet.

Com mais de 30 mil pessoas alcançadas diretamente, a iniciativa obteve redução significativa de fake news, aumento de 230% no alcance das redes sociais da Prefeitura e aprovação alto índice de aprovação da população sobre a forma de comunicação durante a crise. “Esse reconhecimento reforça a importância da comunicação pública como instrumento de cuidado. Em tempos difíceis, informar com empatia e agilidade é também salvar vidas”, afirmou o diretor de Planejamento, Gabriel Puhl.

A partir dos resultados, o município está organizando a institucionalização do projeto como protocolo oficial de comunicação em emergências, incluindo sua inserção no Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil, a elaboração de um manual de procedimentos e treinamentos anuais com equipes e voluntários.

Sobre o Prêmio Boas Práticas

O Prêmio Boas Práticas da FAMURS é um dos mais importantes reconhecimentos do setor público gaúcho e busca identificar, disseminar e valorizar experiências de sucesso desenvolvidas pelos municípios do Rio Grande do Sul. Este ano, a iniciativa alcançou um marco histórico, com mais de 400 projetos inscritos e mais de 150 classificados para a etapa final.

Para a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, mais do que reconhecer boas iniciativas, o prêmio estimula o compartilhamento de soluções criativas e inspiradoras. “É por meio da troca de experiências que conseguimos fortalecer a gestão pública e melhorar a vida da população. O Prêmio Boas Práticas é um convite para que os municípios aprendam uns com os outros e cresçam juntos”, destacou Adriane.

Fonte: Prefeitura de Agudo