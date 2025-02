Agudo é destaque no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças

Agudo está se destacando como uma das cidades brasileiras que mais facilitam o início das operações empresariais. O relatório do terceiro trimestre de 2024 do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, divulgado pelo Governo Federal, coloca o município entre as 24 cidades com maior simplificação nesse processo no país. No Rio Grande do Sul, o município ocupa a 12º colocação. Agudo já conta com 770 atividades econômicas isentas de alvarás e licenças, tornando o ambiente mais favorável para novos empreendimentos.

A desburocratização do processo de abertura de empresas tem um impacto direto tanto para os empresários quanto para a administração municipal. Segundo Luivonir Dorneles, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Agudo, a dispensa de licenças permite que os negócios iniciem suas operações de maneira ágil, o que é benéfico para o crescimento econômico da cidade.

O Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças é divulgado trimestralmente e leva em consideração os dados enviados pelas prefeituras ao Governo Federal. A simplificação do processo de abertura de empresas tem se mostrado uma estratégia eficaz para atrair novos negócios e fomentar o desenvolvimento local.

Em comentário sobre a importância do ambiente favorável ao empreendedorismo, o prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância do município fomentar o empreendedorismo. “Agudo está criando as condições necessárias para que nossos empreendedores prosperem, oferecendo um ambiente mais ágil e dinâmico para o crescimento econômico da cidade”, finalizou Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo