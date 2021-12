Agudo é contemplado com uma patrola motoniveladora

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realizou na manhã desta segunda-feira, dia 13, a primeira etapa da entrega de maquinário a prefeituras. Foram 26 máquinas pesadas para 25 municípios, entre eles está Agudo.

O governador Eduardo Leite e a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, participaram da cerimônia realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lote entregue nesta etapa era formado por 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras. No total de todas as entregas, os equipamentos somarão investimento de R$ 42,25 milhões, sendo R$ 32,91 milhões de recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 9,34 milhões de contrapartida do Estado.

Fonte: Governo do Estado