Agudo é contemplado com recurso do Avançar SUAS para construção de CREAS

Na última sexta-feira (22), uma representação de Agudo participou de uma importante cerimônia no salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, onde recebeu a notícia de que o município foi contemplado pelo programa Avançar SUAS para a construção da sede própria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem como objetivo primordial promover o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Agudo receberá um aporte financeiro de R$ 250 mil, proveniente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e contribuirá com uma contrapartida de R$ 50 mil para a construção própria das instalações do Centro. A cerimônia foi marcada pela assinatura do convênio, que contou com a presença do governador Eduardo Leite, do Vice-prefeito, Pedrinho Müller, do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Maria Rosangela Roubuste.

Maria Rosangela destacou a agilidade com que a Prefeitura de Agudo respondeu ao edital lançado pelo Estado em setembro, enfatizando o empenho e dedicação da equipe na elaboração do projeto. Em seu relato, a secretária salientou a importância do CREAS na comunidade, expressando sua satisfação frente a melhoria dos serviços socioassistenciais. “O edital lançado pelo Estado em setembro foi um desafio que encaramos com determinação e rapidez, resultando na contemplação pelo programa”, destaca.

O CREAS, por meio dos serviços ofertados nesta unidade, exerce uma ação prevenção e atenção à vida dos indivíduos, famílias e comunidade gerando o fortalecimento de potencialidades e autonomia, evitando o rompimento de vínculos fragilizados pelas questões sociais identificadas no município. Para o prefeito Luís Henrique Kittel, a construção da sede própria é motivo de grande alegria para comunidade e para o fortalecimento dos serviços do CREAS, que hoje funciona em um espaço alugado. “A assistência social desempenha um papel fundamental, atendendo aqueles que mais necessitam de apoio e orientação em momentos difíceis”, ressalta Kittel.

O investimento em Agudo representa um passo significativo na melhoria da infraestrutura para o atendimento das demandas sociais, demonstrando o compromisso conjunto entre o município e o Estado na promoção do bem-estar da população de Agudo. Na oportunidade, a agudense Marizete de Deus, que é atendida por serviços do SUAS do município, ressaltou para o Governador do Estado a importância da assistência social na sua vida. “Os serviços já são bons, e agora serão melhores ainda”, disse.

Sobre o programa Avançar SUAS RS

Lançado em setembro de 2023, o programa Avançar Suas RS tem como objetivo primordial promover melhorias nos equipamentos da assistência social no Estado, fortalecendo a rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Foram publicados dois editais, sendo o primeiro direcionado para obras de qualificação dos espaços físicos de acolhimento, disponibilizando R$12,07 milhões para 55 municípios. Já o segundo edital foi voltado para a aquisição de materiais e equipamentos, destinando R$2,3 milhões para 54 municípios.

