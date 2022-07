Agudo é contemplado com a perfuração de um novo poço tubular

Na última sexta-feira, dia 1º, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, e o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Giovane Neu, assinaram junto ao Governo do Estado, em Porto Alegre, um convênio para a perfuração de um poço tubular profundo.

Por meio da Secretaria de Estadual de Obras, Saneamento e Habitação, o município receberá o recurso de R$ 70 mil para a obra que vai contemplar a localidade de Linha Araçá.

O prefeito Kittel destacou a relevância da atuação conjunta entre Município e Governo do Estado para ampliar o acesso a água em comunidades do interior. “Muitas localidades ainda não possuem acesso à água, apenas em 2021 já investimos mais de 1 milhão de reais neste área para garantir o bem estar e melhores condições de trabalho para a nossa população”, disse Kittel. “Estamos trabalhando no fortalecimento de ações que levem mais qualidade de vida às famílias do nosso interior”, finaliza o prefeito.

Para o Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu, essa é mais uma ação do Governo, que busca através do diálogo, construir caminhos que levam à solução das demandas do interior de Agudo. “O sonho das mais de 40 famílias da Linha Araçá em ter água potável em suas torneiras, está próximo de se tornar realidade”, destacou Giovane.

Investimentos históricos para garantir água

Apenas em 2022, o Executivo estima que já foi investido cerca de 1 milhão de reais em ações envolvendo a questão hídrica no interior do município. Destaca-se a entrega de 3 novas redes de água, nas localidades de Porto Alves, beneficiando 50 famílias, Linha Morro Pelado, beneficiando 11 famílias e Linha Morro Agudo, beneficiando 14 famílias. Nas próximas semanas também será entregue a nova rede de água do Cerro dos Behling, beneficiando 30 famílias, e iniciará durante o segundo semestre os trabalhos da construção da rede da Linha Teotônia Sul/Canto Paraná, que atenderá 80 famílias. O Município também receberá ainda neste mês um caminhão pipa, adquirido através de emenda parlamentar do Deputado Federal Giovani Cherini (PL), com contrapartida da prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo