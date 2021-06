Agudo: Divulgado os inscritos para realização do projeto “Das telas para o muro”

No início deste mês de junho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo promoveu encontro com os inscritos no projeto “Das telas para o muro”. O Encontro teve como pauta o processo de elaboração dos painéis artísticos, que serão instalados no muro do Parque de Máquinas.

O projeto inicial terá a participação de três artistas do município: Deivid Jaeger, Jeremias Pacheco e Johann Kummer. Nas três obras, divulgadas até o momento, é possível ver características marcantes de Agudo: o Morro Agudo e os dinossauros.

O início da execução do projeto tem previsão para o começo do mês de julho.

Fonte: Prefeitura de Agudo