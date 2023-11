Agudo: Distribuição de BTI gratuito contra o Mosquito Borrachudo iniciará nesta terça-feira

O Setor de Vigilância em Saúde de Agudo está se preparando para a distribuição do BTI ainda nesta semana, em um esforço para combater a proliferação do Mosquito Borrachudo.

Neste ano, 250 litros do produto foram adquiridos e serão entregues gratuitamente aos líderes das comunidades do interior nos dias 7 e 8 de novembro, terça e quarta-feira. O BTI é uma ferramenta eficaz no controle das larvas de Mosquito Borrachudo, reduzindo a população desses insetos. O procedimento seguirá o mesmo roteiro do ano anterior, com a aplicação do BTI prevista para o dia 9 de novembro, quinta-feira.

Dia 7 – Terça-feira

8h às 8h15min: Rincão do Mosquito (Produtos Coloniais da Terra)

8h30min às 9h: Rincão Despraiado (CTG Sentinela do Jacuí)

9h10min às 9h30min: Canto Católico (Comunidade Bento Gonçalves)

10h às 11h: Linha Teutônia (Salão Krause)

13h às 14h: Linha Nova (Marechal Deodoro)

14h15min às 14h30min: Complexo da Serra (Arena Puntel)

15h às 15h30min: Linha dos Pomeranos (Paulo Rehbein)

Dia 8 – Quarta-feira

8h às 8h15min: Linha das Flores (Guido Schiefelbein)

9h às 9h30min: Nova Boêmia (Aldo Hoppe)

10h às 10h15min: Cinco Esquinas

11h às 11h15min: Novo São Paulo

13h30min às 14h: Comunidade Liberdade

14h15min às 14h30min: Antigo Comércio Claírio Duttel

15h às 15h30min: Comércio Leandro Wachholz

16h às 16h30min: Cerro dos Prochnow (Princesa Isabel)

A aplicação do BTI neste ano está ocorrendo um pouco mais tarde em comparação com anos anteriores. Esse atraso é atribuído às condições climáticas, especificamente o aumento do volume de água nos arroios e a presença de fortes correntezas, o que torna desaconselhável a aplicação do produto. No ano passado, o BTI foi aplicado ainda no mês de outubro, o que contribuiu para conter mais cedo a proliferação do mosquito borrachudo.

A ação coordenada pelo Setor de Vigilância em Saúde é um esforço importante para o bem-estar das comunidades rurais de Agudo, ajudando a manter a qualidade de vida e a saúde dos residentes em meio a um ambiente natural desafiador. O ainda faz um apelo à comunidade para que colabore no combate ao mosquito borrachudo, tomando medidas preventivas, como o uso de repelentes e roupas apropriadas, especialmente durante os horários em que o mosquito está mais ativo.

À medida que o BTI é distribuído e aplicado, espera-se que os moradores possam desfrutar de um alívio significativo do incômodo causado pelo mosquito borrachudo e desfrutar de um ambiente rural mais saudável e agradável.

Fonte: Prefeitura de Agudo