Agudo conquista 2º lugar nacional em edital para modernização e eficiência de prédios públicos

O município de Agudo conquistou o 2º lugar em nível nacional em uma chamada pública voltada à eficiência energética em prédios públicos, com um projeto de modernização da sede da Prefeitura Municipal. A proposta foi inscrita no edital do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), iniciativa do Ministério de Minas e Energia que busca incentivar a redução do consumo de energia em edificações públicas em todo o país.

O valor total estimado do projeto apresentado por Agudo é de R$ 1,36 milhão, investimento que contempla a reforma de energia completa da sede administrativa e será financiado pelo próprio programa federal, destinado à implementação das soluções de eficiência energética.

O prefeito Luís Henrique Kittel destaca que o Centro Administrativo passará por uma requalificação completa para tornar o prédio mais eficiente do ponto de vista energético e ambiental. “Esse é um projeto extremamente importante para Agudo, pois além de modernizar a estrutura da Prefeitura, vai gerar economia de recursos públicos e tornar o prédio mais eficiente e sustentável. É resultado de planejamento e de um trabalho técnico que busca aproveitar oportunidades e trazer investimentos para o município”, disse.

Entre as melhorias previstas está a substituição da cobertura do prédio, atualmente com telhas cerâmicas, por telhas de aluzinco com isolamento térmico, solução que reduz a absorção de calor e melhora o conforto térmico no interior da edificação. Também está prevista a instalação de brises na fachada frontal, estrutura que reduz a incidência direta do sol nas salas de trabalho, além da aplicação de películas nos vidros da fachada dos fundos, diminuindo a entrada de calor e, consequentemente, a necessidade de uso de ar-condicionado.

Outro ponto importante do projeto é a modernização completa da iluminação interna, com substituição das luminárias fluorescentes por luminárias LED mais eficientes, além da implantação de novos circuitos elétricos e interruptores individuais nas salas. O plano também prevê a substituição dos aparelhos de ar-condicionado por modelos mais modernos e adequados ao tamanho dos ambientes, o que contribui para maior conforto térmico e redução no consumo de energia elétrica.

Além das reformas, a verba financiará a instalação de sistemas de geração de energia limpa, como a solar. Será implantado um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, permitindo que parte da energia consumida no prédio seja produzida no próprio local.

Como funciona o edital

O edital do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica tem como objetivo apoiar projetos que transformem prédios públicos em edificações de alto desempenho energético, podendo se aproximar do conceito de “energia zero”, quando o próprio prédio gera a energia que consome.

Para isso, os projetos precisam apresentar um conjunto de soluções que reduzam o consumo energético e aumentem a eficiência das edificações, como melhorias na estrutura térmica do prédio, modernização de equipamentos e implantação de geração de energia renovável.

Fonte: Prefeitura de Agudo