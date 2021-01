Agudo comemora seus 62 anos em fevereiro

O município de Agudo comemora seus 62 anos no dia 16 de fevereiro e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, em parceria com demais entidades, preparou uma programação especial.

O calendário, que conta com eventos culturais e esportivos, foi construído com a temática “Agudo: gratidão por viver aqui”.

Em entrevista à Rádio Integração, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Julia Ziemann (foto), informou ainda que também estão sendo programadas algumas as festividades surpresas que serão divulgadas no decorrer do mês.

Alguns eventos programados estão sujeitos a alterações logísticas, pois a realização dos mesmos depende da definição das bandeiras e das medidas de prevenção a Covid-19 do Governo do Estado. “A programação foi organizada de forma que pudéssemos realizar os eventos, mesmo na dependência da questão do respeito aos protocolos da pandemia, mas de forma que não perdêssemos a nossa raiz germânica bastante festiva”, salientou.

A abertura da programação será no dia 6 no CTG Sentinela do Jacuí, com transmissão de uma live sobre o trabalho e ações da entidade e também uma bênção ao CTG e ao município. No mesmo dia também será lançado o concurso fotográfico ‘Território em cores’, focado nas paisagens do município.

Na área esportiva estão previstos o Torneio de Bocha Taça Beto Boeck e o Torneio Municipal de Vôlei de Duplas. Também haverá uma brincadeira nas redes sociais para se descobrir se há mais gremistas ou colorados em Agudo.

No dia 16, data do aniversario de Agudo, a programação contará com o acendimento do Lume Memorial no Monumento ao Imigrante com celebração religiosa, sem público; passeio pelas ruas da cidade com o casal mascote do município, Frantz e Herta, com música ao vivo; almoço típico alemão na Comunidade Evangélica no sistema pegue e leve; e o ‘Agudo in fest’ com um trio elétrico percorrendo as ruas da cidade com animação de duas bandas locais.

A programação prevê ainda o lançamento do Catálogo do Artesanato Municipal, desenvolvido em parceria com a Emater; Feira da Associação dos Produtores de Agudo – Asproag e Feira do Artesanato na Praça da Emancipação; live do projeto Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco e com o com o Cento de Apoio à Pesquisa Paleontológica; e divulgação dos vídeos do Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo e do Projeto Semearte.

Confira a programação: