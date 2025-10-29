Agudo celebra seus sabores, tradições e talentos na 27ª Festa do Moranguinho e da Cuca

Entre os dias 7 e 9 de novembro, o município de Agudo será palco de uma das celebrações mais queridas da região central do Estado: a 27ª Festa do Moranguinho e da Cuca. O evento, que já é tradição no calendário cultural e turístico do Rio Grande do Sul, promete um fim de semana de intensa programação com shows nacionais, feira de expositores, gastronomia colonial, artesanato, parque de diversões, apresentações culturais e festival infantil.

Com entrada gratuita em todos os dias na feira, a festa será realizada nos arredores da Prefeitura de Agudo. A única atração com cobrança de ingresso é a noite de abertura, sexta-feira (7/11), que trará ao palco os shows nacionais de Grupo Chocolate e Hugo & Guilherme, além da Orquestra Recanto Maestro na cerimônia oficial de abertura.

A Expomorango, que integra a programação da festa, reunirá mais de 200 expositores com produtos agrícolas, artesanato e gastronomia típica, valorizando o trabalho de produtores locais e empreendedores regionais. O público poderá visitar os estandes na sexta-feira das 14h às 22h, no sábado das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 20h.

A programação artística conta com mais de 40 atrações culturais distribuídas em dois palcos — o Palco Gastronômicoe o Palco Cultural — com apresentações de artistas locais, regionais e grupos tradicionalistas. No sábado, o destaque vai para o Festival Infantil e para os Jogos Germânicos. Já o domingo encerra com a Maior Polonaise da Região, acompanhada pela Banda 0800.

Promovida pela Prefeitura Municipal de Agudo e pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa), a Festa do Moranguinho e da Cuca é um espaço de valorização da cultura germânica, da agricultura familiar e da gastronomia artesanal. Neste ano, o evento conta com apoio de Capital Produções, financiamento da Secretaria de estado de Cultural, patrocínio de Farinha Maria Inês, Deltasul, Cooperagudo, Farmácias São João, Dickow Alimentos, Sicredi, Cresol, Comdica Agudo, Impactus feiras e eventos e Evaporsul.

SERVIÇO

Local: Prefeitura de Agudo (Av. Tiradentes, 1625)

Data: 7 a 9 de novembro de 2025

Entrada: Gratuita (exceto shows nacionais de sexta-feira – ingressos em nextingresso.com.br)

Atrações: +200 expositores, +40 atrações culturais, shows, gastronomia colonial, artesanato, parque de diversões, festival infantil e jogos germânicos.





Fonte: Prefeitura de Agudo