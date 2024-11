Agudo celebra a 25ª edição do Encontro de Corais neste sábado

Neste sábado, dia 9, o Clube Centenário de Agudo será palco de um espetáculo de vozes e emoções com a 25ª edição do tradicional Encontro de Corais. O evento, que começa às 19h, é promovido pela Prefeitura de Agudo, em parceria com o Coral AgudoEncanto, e reunirá entusiastas da música de toda a região.

A programação reúne sete corais, com uma diversidade de estilos e interpretações. A entrada é gratuita. A ordem de apresentação terá início com o Coral AgudoEncanto, seguido pelo Coral Vozes da Dickow, de Agudo. O evento contará ainda com apresentações do Coral Fröhliche Sänger, de Santa Cruz do Sul; Coral Vozes da Terra, de Júlio de Castilhos; Coral Brilho Novo, do município de Travesseiros; Coral da AABB, de Santa Cruz do Sul; e o Coral Vozes do Vacacaí, de Restinga Seca.

O Encontro de Corais é um evento da agenda cultural de Agudo, sendo uma oportunidade para os corais locais e regionais compartilharem suas experiências, talentos e repertórios. “O evento celebra a música, a união e a convivência entre as comunidades através do canto”, destaca a assessora da secretaria de Cultura de Agudo, Letícia Mahlke.

Fonte: Prefeitura de Agudo