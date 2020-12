Agudo busca apoio para redes d’água no município

Em audiência na manhã desta quarta-feira, dia 23, o engenheiro José Homero Finamor, da diretoria de Obras da Corsan, recebeu o deputado Adolfo Brito juntamente com uma comitiva de lideranças de Agudo. Houve a participação direta do Superintendente Regional de Santa Maria, José Epstein.

Na oportunidade o assunto foi a necessidade de expansão de redes d’água para as localidades de Várzea do Agudo e Cerro Chato.

Para Cerro Chato, os levantamentos já estão concluídos e em breve o projeto deverá ir para o Daer afim de solicitar autorização para uso da margem da rodovia RSC-348, para construção da rede que terá uma extensão de nove quilômetros saindo da entrada da cidade até as proximidades da Escola Dom Érico Ferrari. A parte burocrática, segundo Epstein, deverá ficar concluída em cerca de seis meses.

De outra parte, a extensão da rede atual, em direção à Dona Francisca, em Várzea do Agudo com cerca de 1500 metros, até a Curva do Cotovelo, deverá ser feito o levantamento técnico.

Participaram da reunião os vereadores Auro Kirinus, João de Deus, Alberi Cleofas Cardoso (Cardosinho) e Gelson Neuenschwande; além do assessor da Câmara de Vereadores, Aliceu Klein.

O deputado Brito acertou com o superintendente, José Epstein, uma reunião em Agudo, onde serão tratados os detalhes dos pleitos da comunidade de Agudo, em reunião que será definida com o prefeito eleito, Luis Henrique Kittel e deverá ocorrer ainda em janeiro.

O engenheiro, José Homero Finamor, declarou que a questão dos investimentos nas redes, será levada à diretoria da Corsan para análise e liberação.

Fonte: Gabinete do deputado Adolfo Brito