Agudo: Bairro Caiçara celebra a inauguração do “Campinho de Todos”

A comunidade do Bairro Caiçara, em Agudo, se uniu no último sábado, dia 14, em uma celebração para marcar a inauguração do projeto “Campinho de Todos”. O novo campo de futebol society, com grama sintética, arquibancada, cercamento e iluminação, representa um importante marco na promoção do esporte e do lazer.

O projeto, que teve um investimento de cerca de 500 mil reais, é fruto da parceria entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do programa “Avançar no Esporte,” e a Prefeitura de Agudo, que contribuiu com a contrapartida necessária.

A cerimônia de inauguração foi marcada por pronunciamentos, onde o prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância do esporte. “Quando olhamos para este campo, não vemos apenas grama e estruturas, vemos as esperanças de uma comunidade que anseia por um lugar onde seus filhos possam crescer com saúde, onde as famílias possam se reunir e onde todos possam encontrar alegria e superação”, afirmou o prefeito.

A cerimônia também contou com o descerramento da placa inaugural, simbolizando o início oficial das atividades no “Campinho de Todos”. A celebração continuou com um jogo amistoso entre alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, que inauguraram as partidas no novo espaço com entusiasmo e espírito esportivo.

A Secretária de Educação e Desporto, Emanueli Unfer, elogiou o impacto positivo que o campo terá na comunidade: “Este projeto representa um grande passo em direção à promoção do esporte, da educação e do bem-estar de nossa comunidade”, disse.

Além das autoridades e membros da administração municipal, representantes do Bairro Caiçara também tiveram a oportunidade de compartilhar suas perspectivas sobre o projeto. Os moradores expressaram seu entusiasmo e gratidão por finalmente terem um local apropriado para a prática esportiva e a convivência comunitária. Para um morador e desportista, recorda que, para utilizar o espaço, era preciso antes limpar o campo. Agora, ele manifestou a gratidão ao Governo Municipal pela obra entregue que beneficiará não somente as crianças, mas todos que gostam do esporte. “Fico muito agradecido mesmo”, complementou.

O campo de grama sintética é construído em um perímetro retangular de 41 x 21m, totalizando uma área 861 metros quadrados, com iluminação, cercamento e câmeras de monitoramento. Em breve deverá ser instalada uma pracinha de brinquedos para complementar o local.

Durante a inauguração também foi anunciado o lançamento do programa “Wi-Fi de Todos”, que visa conectar ainda mais as pessoas e proporcionar acesso à internet de alta qualidade nos espaços públicos e praças, promovendo a inclusão digital e ampliando as oportunidades aos moradores.

