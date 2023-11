AGUDO: Assinada ordem de início de obra de R$ 1,5 milhão para rede de água no Cerro Chato

Foi assinada nesta segunda-feira, dia 13, a ordem de início das obras da instalação de rede de água ao longo da rodovia ERS-348, a partir da curva Goltz, no Cerro Chato, até a Escola Estadual Dom Érico Ferrari, em Agudo. O ato contou com a presença de autoridades, lideranças e da comunidade. A obra será realizada pela Corsan Aegea, em parceria com a Prefeitura de Agudo.

Há duas décadas, os residentes da região aguardavam pela obra, que deve beneficiar mais de 200 pessoas, e tem investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. Conforme o Superintendente Regional da Corsan, José Epstein, a iniciativa não apenas amplia o abastecimento pela Corsan no município, mas também está alinhada ao comprometimento da empresa em fortalecer o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, com um olhar voltado para o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente.

A obra complementa o projeto “Água Para Todos” da Prefeitura de Agudo, que já realizou importantes serviços em diversas localidades, beneficiando mais de 350 famílias, com perfuração de poços, proteção de fontes e nascentes, extensão de redes de água e aquisição de caminhão pipa. O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, agradeceu aos envolvidos no projeto e destacou a importância da obra. “É um marco não apenas na infraestrutura de Agudo, mas também na qualidade de vida da nossa comunidade”, disse.

A conclusão está prevista para até seis meses e compreende 7,5 quilômetros. Conforme o Deputado Estadual Adolfo Brito, um dos articuladores da iniciativa, a nova rede de água proporcionará água de qualidade a quem, por muito tempo, teve que recorrer a medidas alternativas.

Fonte: Prefeitura de Agudo