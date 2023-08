Agudo assina contrato que garante investimentos de R$ 34 milhões em água e esgoto nos próximos anos

Em um marco significativo para o município de Agudo, o prefeito Luís Henrique Kittel assinou na sexta-feira, dia 18,um contrato aditivo com a Corsan/Aegea, que estabelece investimentos substanciais no setor de água e esgoto nos próximos anos. O ato aconteceu na sede estadual da Aegea, em Porto Alegre. O contrato é resultado do recente processo de desestatização da Corsan, que foi concluído em julho deste ano, com o objetivo de promover a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Agudo tem o desafio de sair de zero para 90% em cobertura de serviços de esgotamento sanitário, cumprindo o que determina a legislação do setor. Dessa forma, o acordo prevê que a Corsan/Aegea deverá cumprir metas progressivas para garantir a cobertura universal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Agudo até 31 de dezembro de 2033. Além disso, a empresa se compromete a reduzir as perdas na distribuição de água, visando melhorar a eficiência do sistema.

Estima-se que um montante de R$ 34 milhões será investido no município de Agudo, com a melhoria das infraestruturas de água e esgoto, até 2033.

Um ponto importante a ser destacado é a participação ativa do município no processo. O Planejamento Municipal será submetido à aprovação, seguindo as metas definidas pelo Novo Marco do Saneamento, o que assegura que as ações realizadas estejam alinhadas com as necessidades locais e as diretrizes estabelecidas em âmbito nacional.

Conforme o Prefeito Kittel, o contrato aditivo entre a Corsan/Aegea e a Prefeitura de Agudo representa um passo importante em direção à ampliação e melhoria dos serviços de água e esgoto, refletindo diretamente na qualidade de vida e no progresso do município. “Com os investimentos planejados e as metas estabelecidas, a expectativa é de que Agudo alcance um novo patamar de em saneamento básico nos próximos anos”, destaca o gestor.

Além dos investimentos em infraestrutura, a Corsan também irá adquirir a integralidade da participação acionária do Município na empresa, composta por 75.301 ações. Essa transação, que ocorrerá nos próximos 180 dias, permitirá novos investimentos por parte do poder público na área da infraestrutura.

Fonte: Prefeitura de Agudo