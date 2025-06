Agudo abre inscrições para o Desfile Temático da 34ª Volksfest

A Prefeitura de Agudo, por meio da Comissão Organizadora da 34ª Volksfest in Agudo, lançou o edital de chamamento público para participação no tradicional Desfile Temático, que acontecerá no dia 26 de julho de 2025, em homenagem ao Dia do Colono e Motorista. Com o tema “Celebrando Nossas Raízes”, o evento promete ser um verdadeiro espetáculo de cultura, história e emoção.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho de 2025, podendo ser realizadas de forma presencial ou online. O objetivo é reunir escolas, entidades culturais, associações, empresas, órgãos públicos e grupos organizados interessados em homenagear, por meio de alegorias e apresentações artísticas, a trajetória dos colonizadores e a importância dos motoristas no desenvolvimento do município.

O desfile deste ano terá uma proposta especial: destacar a força da agricultura, a contribuição dos imigrantes e o papel do transporte na construção da identidade agudense. O tema dialoga com datas históricas marcantes: os 200 anos da imigração alemã (comemorados em 2024), os 150 anos da chegada dos italianos ao Brasil (em 2025) e os 400 anos da presença jesuítica no sul do país (em 2026).

Conforme a organização, a ideia é transformar a avenida em um grande palco de memórias vivas, onde a comunidade possa expressar com criatividade e emoção os valores que nos trouxeram até aqui. Ainda, pretende-se ser um tributo à nossa história e um sinal de esperança em tempos de reconstrução.

Como Participar

Podem se inscrever grupos residentes em Agudo, bem como entidades de municípios vizinhos que tenham vínculo cultural ou histórico com a cidade. As apresentações devem ter coerência com o tema proposto e poderão abordar desde a vida no campo, tradições religiosas, ofícios antigos, arquitetura, gastronomia, até homenagens às famílias pioneiras e momentos marcantes da colonização.

Cada grupo será responsável por sua organização e segurança, e o tempo de parada em frente ao palco principal na Praça da Emancipação será limitado a 3 minutos. Não será permitida a veiculação de conteúdos político-partidários ou ofensivos.

Inscrições para o desfile “Celebrando nossas raízes”

Período de inscrição: De 26 de junho a 20 de julho de 2025

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte (SEDECTE) ou via protocolo no 1Doc

Horário de atendimento presencial: Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Forma de inscrição: Presencial ou online, mediante preenchimento de formulário disponível no edital (Anexo I)

Data do desfile: 26 de julho de 2025 (sábado)

Horário do desfile: Concentração a partir das 14h; início às 15h

Trajeto: Avenida Concórdia, em frente à Praça da Emancipação

Fonte: Prefeitura de Agudo