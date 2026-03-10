Agudo abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa de até R$ 750,00

A Prefeitura de Agudo abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional por meio do Programa RS Qualificação Recomeçar, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, serão ofertadas 145 vagas em diferentes áreas, com o objetivo de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a geração de renda no município.

Os cursos são totalmente gratuitos e destinados a pessoas a partir de 16 anos, com prioridade para cidadãos em situação de vulnerabilidade social, desempregados ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). A seleção dos participantes também seguirá a ordem de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis.

Entre as qualificações oferecidas estão cursos em áreas com grande demanda no mercado, como Operação de Máquinas Pesadas, Pilotagem e Legislação para Voo com Drone, Elaboração de Produtos de Panificação e Confeitaria, Atendimento ao Turista, Atendimento ao Público, Doces e Salgados para Festas, Atendimento Pré-hospitalar Básico para profissionais de urgência e emergência e Marketing Digital e Redes Sociais.

As cargas horárias variam entre 40 e 60 horas, dependendo do curso escolhido. Além da formação profissional, os alunos que concluírem as capacitações com frequência e aproveitamento receberão uma bolsa permanência de R$ 750 para cada 40 horas de curso. O benefício será pago pelo Governo do Estado por meio do Cartão Cidadão do Banrisul.

As inscrições estarão abertas de 9 de março a 10 de abril de 2026 e podem ser realizadas de duas formas: online, pelo envio da documentação e formulário via WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte (55) 9735-2519 ou presencialmente, na Casa de Pedra, localizada na Rua Muniz Ferraz, 673, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

O resultado da seleção será divulgado até o dia 17 de abril, no site oficial da Prefeitura de Agudo, e os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula até 24 de abril.

A iniciativa busca fortalecer a qualificação da mão de obra local e criar novas oportunidades de emprego e empreendedorismo para a população. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sedect@agudo.rs.gov.br ou pelo WhatsApp (55) 9735-2519.

Confira o edital completo com as informações detalhadas aqui.