Agudense morre em acidente de trânsito na BR-392, em Caçapava do Sul

Um morador de Agudo morreu por volta das 6h20min desta quarta-feira, dia 10, em razão de um acidente de trânsito na BR-392, em Caçapava do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Pálio, com placas de Agudo, seguia no sentido Caçapava do Sul – Santana da Boa Vista, quando teria invadido a pista contrária, vindo a colidir frontalmente contra um caminhão, com placas de Santo Ângelo, que vinha no sentido oposto. Devido à colisão, o motorista do automóvel, de 30 anos e que é morador da localidade de Várzea do Agudo, interior de Agudo, morreu no local. Já o condutor do caminhão não se feriu e foi submetido ao teste do etilômetro, o que acabou acusando negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

PRF não divulgou o nome da vítima fatal.