Agudense assume coordenação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa)

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), com sede em São João do Polêsine, está com novo coordenador. Quem assumiu o cargo foi o paleontólogo Rodrigo Temp Müller, de Agudo.

Rodrigo, que assume no lugar do também paleontólogo Flávio Pretto, é Bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Pampa (UniPampa), Mestre e Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBA) pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Desde 2016 ele é Técnico de Laboratório de Paleontologia no Cappa, atuando também como orientador de Mestrado e Doutorando no PPGBA/UFSM. Ele ficará no cargo pelo período de dois anos.

O Cappa, vinculado a UFSM, foi criado com o objetivo de dar suporte à pesquisa paleontológica na região da Quarta Colônia, visto que a região possui uma riqueza de afloramentos de rochas do período Triássico, abundantes em fósseis de vertebrados e invertebrados. Além disso, o Cappa possui a missão de mapear novos sítios fossilíferos e monitorar os locais já conhecidos. Ao longo dos últimos anos, muitas foram as descobertas na área paleontológica da Quarta Colônia que ganharam destaques internacionais, além de ter as pesquisas publicadas em revistas cientificas de todo o mundo.