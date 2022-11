Água para Todos: Prefeitura executa melhorias na rede de água do Cerro da Igreja

A Secretaria de Agricultura de Agudo finaliza nesta sexta-feira, dia 25, a segunda etapa das obras das novas instalações da rede de água do Cerro da Igreja, interior do município.

A Prefeitura construiu uma base de concreto em um novo local e, nesta etapa foram colocadas as duas caixas d’água de 20 mil litros, ao lado do poço artesiano. A sequência dos trabalhos segue com a nova ligação para encher as duas caixas e, então, reestabelecer o abastecimento de água à comunidade.

Até então, o ponto de localização das caixas d’água se encontrava a 218 metros de altitude em relação ao nível só mar, isso fazia com que estourasse as emendas e as mangueiras da rede de distribuição, ocasionando também desgastes a bomba de água, maior consumo de energia e vazamentos.

O novo ponto onde foram realocadas as caixas d’água está a uma altitude de 147 metros, ou seja, 71 metros a menos que o ponto onde as caixas foram instaladas inicialmente.

Conforme o secretário de Agricultura, Giovane Neu, a reforma aliviará todo o sistema hidráulico. “A bomba vai ter maior vida útil, o consumo de energia vai baixar e a rede terá menos vazamentos”, destaca o gestor.

Fonte: Prefeitura de Agudo