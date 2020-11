Agroindústrias inscritas na 20ª edição da Expoagro Afubra terão prioridade para a feira 2021

No dia 12 de novembro, a coordenação da Expoagro Afubra reuniu-se com os representantes das entidades que auxiliam na organização do Pavilhão da Agricultura Familiar da feira. A Comissão definiu por manter a mesma relação de agroindústrias familiares selecionadas para a 20ª edição da Feira, cancelada em 2020 devido à pandemia da Covid-19. “A definição objetiva auxiliar na recuperação financeira que os empreendimentos tiveram com o cancelamento da Expoagro Afubra”, enfatiza Márcio Almeida, assessor de Eventos Agropecuários da Afubra.

A partir de agora, cada entidade que participa da Comissão, fará contato com seus selecionados para a Expoagro Afubra 2020 para confirmar a participação na edição 2021. “Esta confirmação deverá ser feita até o dia 04 de dezembro. Após este prazo, as agroindústrias serão substituídas por outras, conforme os critérios previstos no Regimento Interno da Feira da Agricultura Familiar da Expoagro Afubra”, explica Almeida.

A 20ª edição da Expoagro Afubra está marcada para os dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2021 e a coordenação está em constante contato com o Governo do Estado para adotar todos os protocolos de saúde necessários para garantir a segurança de visitantes e expositores.

A Comissão Organizadora é formada pela Afubra, Emater/RS-Ascar, Fetag-RS e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Fonte: Afubra