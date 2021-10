Agroindústrias de Faxinal do Soturno recebem R$ 3 mil para melhorias de infraestrutura

Sete agroindústrias de Faxinal do Soturno, cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, receberam R$ 3 mil do município para investirem em melhorias de infraestrutura. O recurso foi depositado nesta quarta-feira, dia 29 e, no início da manhã, as responsáveis pelos empreendimentos assinaram o termo na Prefeitura.

O incentivo é destinado a aquisição de equipamentos e utensílios ou para reforma e ampliação da estrutura física das agroindústrias. O principal objetivo é valorizar a produção local.

O repasse foi dado a partir da aprovação do Projeto de Lei N° 35/2021, de 26 de agosto de 2021, na Câmara de Vereadores. Em até 60 dias as proprietárias precisam prestar contas sobre a aplicação dos recursos.

Confira as agroindústrias beneficiadas:

Armazém dos Salgados – Sítio Alto;

Delícias do Sítio – Sítio dos Mellos;

Cervo Produtos Coloniais – Santos Anjos;

Agroindústria do Vale – Linha Saxônia;

Azienda Bastiani – Linha Saxônia;

Agroindústria D’Itália – Sede;

Agroindústria Dete Alimentos – Novo Treviso.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno