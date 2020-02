Agroindústria de Embutidos Cassol e Chaves de Formigueiro agora conta com o selo Sabor Gaúcho

O casal, Fabiane Cassol e Marcos Chaves, de Formigueiro, comemora a conquista do selo ‘Sabor Gaúcho’ pela Agroindústria Familiar de Embutidos Cassol e Chaves.

De acordo com a extensionista da Emater, Neuza Lorentz e com a veterinária do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, Luiza Portela, a agroindústria passou por um período de adequações para poder atender a todas as exigências da legislação.

Marcos e Fabiane disseram estar muito orgulhosos em poder legalizar a agroindústria atendendo a todas as exigências sanitárias.

“Com certeza isso só irá agregar ao município. A Fabi foi a primeira a tomar coragem, encarar e com certeza vai abrir as portas para outros produtores também se legalizarem. Não é tão complicado quanto se pensa. Só é preciso fazer da melhor forma sempre, para garantir para a população um produto, um alimento com sanidade adequada. É isso que a gente busca sempre na inspeção”, ressalta a veterinária Luiza, destacando que a Agroindústria Cassol e Chaves recebe inspeção semanal.

Localizada na Colônia, a Aroeira a Agroindústria Familiar de Embutidos Cassol e Chaves trabalha na produção de embutidos. De acordo com Fabiana, inicialmente o trabalho está concentrado na produção de linguiças, mas a intenção é de ampliar a produção com outros produtos como copa e salame.