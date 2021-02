Agroindústria AL Carnes, de Nova Palma, investe em qualificação

A Agroindústria AL Carnes, sediada na comunidade do Pinhalzinho, interior de Nova Palma, uma das oito agroindústrias regularizadas no município, iniciou suas atividades em dezembro de 2018 e em agosto de 2019 recebeu o certificado da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), com o apoio da Emater local.

A atividade da Agroindústria AL Carnes, que trabalha sob encomenda, é a de abatedouro-frigorífico de bovinos, trabalhando na comercialização de diversos tipos de cortes. O abatedouro tem capacidade de abater até 18 animais por semana.

A agroindústria é licenciada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através do serviço de inspeção municipal.

Os proprietários, André e Alexandra Lago, estão em busca do SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte), para possibilitar a comercialização de seus produtos também para fora do município, visto que, conforme eles, há bastante procura por parte de consumidores dos municípios vizinhos, com pedidos frequentes de Dona Francisca e Faxinal do Soturno, por exemplo.

Com o intuito de continuar a qualificar-se, André e Alexandra estão participando ainda do programa “Geoparques e Negócios”, oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, através do Projeto do Geoparque Quarta Colônia.

O curso tem o objetivo de auxiliar a calcular custos, preços de produtos, estratégia de marketing, questões fiscais e relativas a atendimento de clientes e turistas que visitam os municípios da Quarta Colônia.

André e Alexandra consideram essa qualificação muito válida, especialmente para ter melhores condições de estabelecer um posicionamento dos produtos no mercado, em termos de preço e marketing.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma