Agricultura realiza mutirão de recolhimento de lixo em Faxinal do Soturno

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno começou o ano dando atenção especial para o cuidado com a natureza. No dia 2 de janeiro, a equipe realizou o recolhimento de uma grande quantidade de lixo que estava acumulada na Vila Medianeira. Sofá e eletrônicos estavam entre os itens depositados na calçada.

Conforme o titular da pasta, Paulo Ricardo Marzari, a Prefeitura possui convênio com uma empresa de reciclagem de Santa Maria, que a cada 15 dias busca este tipo de resíduo em Faxinal do Soturno. “Nós temos um depósito na sede da Secretaria e a comunidade deve trazer o lixo e armazenar lá até que a empresa venha recolher. É errado deixar estes materiais na beira da estrada ou em locais inapropriados, inclusive cabe multa. Nós fazemos o recolhimento para que a cidade fique limpa”, explica Marzari.

Desde o início de 2019, a Administração Municipal possui uma cartilha sobre a coleta seletiva e a separação de resíduos em Faxinal do Soturno, que informa:

– Resíduos orgânicos e não recicláveis são recolhidos nas segundas, quartas e sextas-feiras, na cidade;

– Resíduos recicláveis são recolhidos nas terças-feiras, na cidade;

– No interior, a coleta de resíduos recicláveis acontece sempre na última terça-feira do mês;

Resíduos especiais (embalagens de agrotóxicos): devem ser descartados nos pontos de coleta dos estabelecimentos que comercializam esses produtos.

Resíduos eletrônicos: notebook, computador, aparelho de fax, som, DVD, fio, cabo, CD, disquete, videogame, TV, telefone, brinquedo eletrônico, calculadora, eletrodoméstico, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, ar condicionado – devem ser levados até o depósito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, junto ao Antigo Seminário.

Resíduos de saúde: seringas, gaze, algodão e remédios vencidos – devem ser levados até o Posto de Saúde.

Óleos em geral (cozinha, motor, graxas): devem ser descartados nos pontos de coleta dispostos no Horto Municipal e nos postos de combustíveis.

Pneus: devem ser devolvidos no estabelecimento onde foram comprados.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno