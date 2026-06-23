Agricultura familiar será porta de entrada da 35ª Volksfest in Agudo

Quem visitar a 35ª Volksfest in Agudo, entre os dias 23 e 26 de julho de 2026, terá logo na chegada uma verdadeira celebração dos sabores, saberes e tradições do interior gaúcho. A agricultura familiar será a grande porta de entrada do evento por meio do Espaço da Colônia, que reunirá produtores rurais, agroindústrias familiares, artesãos e empreendimentos ligados ao Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco.

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o espaço foi ampliado e consolidado como uma das principais atrações da festa, valorizando quem produz, preserva tradições e movimenta a economia regional.

Ao todo, serão disponibilizadas até 71 vagas para expositores, contemplando diferentes segmentos da produção local e regional. Dessas, 25 serão do Pavilhão da Agricultura Familiar, apoiado pela SDR, e 26 para o artesanato e 20 para produção local e agricultores familiares, apoiadas pela Prefeitura. O público poderá encontrar uma ampla diversidade de produtos, como geleias, conservas, embutidos, panificados, cucas, doces típicos, frutas, hortaliças, artesanato autoral e itens que carregam a identidade do território da Quarta Colônia.

Para o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, a escolha de colocar a agricultura familiar em posição de destaque reforça os valores que a Volksfest busca celebrar. “Nada mais justo do que receber os visitantes apresentando aquilo que temos de mais autêntico: o trabalho das famílias do campo, a dedicação dos pequenos produtores e a criatividade do nosso povo. A agricultura familiar faz parte da história e da identidade de Agudo, e merece esse protagonismo dentro da nossa maior festa.”

O presidente da ACISA, Maurício Barchet, destaca que o espaço representa uma oportunidade concreta de geração de renda e fortalecimento dos empreendimentos locais. “Estamos criando um ambiente que aproxima produtores e consumidores, amplia mercados e dá visibilidade ao que é produzido com qualidade em nossa região. Essa integração fortalece toda a cadeia produtiva e torna a Volksfest ainda mais completa.”

O apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, atualmente liderada pelo secretário Gustavo Bohrer Paim, destaca o apoio do Estado com ações que incentivam a permanência das famílias no meio rural e promovem o desenvolvimento sustentável por meio da valorização da agricultura familiar.

As inscrições para os interessados em participar do Espaço da Colônia estão abertas até o dia 30 de junho, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte (SEDECTE). Quem não mora em Agudo poderá se inscrever através do WhatsApp (55) 99735-2519. A participação é gratuita.

Fonte: Prefeitura de Agudo