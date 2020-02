Agricultura e Meio Ambiente de Dona Francisca recebe veículo

Administração Municipal de Dona Francisca recebeu um veículo novo para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O veículo utilitário tipo caminhonete pick-up da marca Renault, modelo Oroch, juntamente com outros equipamentos agrícolas (que ainda serão entregues), foi adquirido através de pregão eletrônico, com recursos federais e contrapartida do Município.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento viabilizou o recurso através de emenda parlamentar do deputado Darcísio Perondi , angariada pela vereadora do município, Carine Fantinel.

O veículo foi recebido pelo prefeito, Edaleo Dalla Nora, e demais representantes na manhã de segunda-feira, dia 3 de fevereiro.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca