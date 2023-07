Agricultores Familiares do Geoparque Quarta Colônia se mobilizam para constituição de uma cooperativa

Na última segunda-feira, dia 10, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, os agricultores familiares do Geoparque Quarta Colônia se reuniram em uma importante reunião para discutir a criação de uma cooperativa voltada para a comercialização de produtos agrícolas. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar na região, abrangendo toda a Quarta Colônia e visando alcançar mercados regionais.

A reunião contou com a presença de 17 pessoas, incluindo representantes da Gestão Pública Municipal, Extensionistas Rurais da Emater/RS, vereadores, representante da UFSM e do Geoparque Quarta Colônia, além de agricultores familiares e lideranças comunitárias. A equipe do Geoparque Quarta Colônia, vinculada ao Programa do Geoparque de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROGEATER), acompanhou o grupo e prestou apoio ao projeto, colocando-se a disposição para atender as futuras demandas das famílias rurais em torno da cooperativa.

A condução da conversa foi realizada pelas Extensionistas Cinara Kanitz e Larissa Molinos da Silva, da Unidade de Cooperativismo da Emater/RS-Ascar (UCP) de Santa Cruz do Sul. Durante a reunião, foram abordadas questões fundamentais para o sucesso da cooperativa, como a possibilidade de ingressar no mercado institucional e mercados privados, as potencialidades e limitações envolvidas, as questões legais relacionadas ao estatuto da cooperativa, a qualificação dos agricultores, a participação de toda a família como associados da cooperativa, os desafios financeiros e contábeis, bem como a definição das responsabilidades na administração da cooperativa.

O objetivo principal da reunião promovida pela comissão de agricultores familiares foi apresentar o projeto e a intenção da criação da cooperativa para as prefeituras, Emater, Universidade, figuras políticas e para o Geoparque Quarta Colônia. A iniciativa visa promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na região, proporcionando melhores condições de comercialização e agregação de valor aos produtos agrícolas produzidos pelas famílias rurais, bem como organizar-se no sentido de estar preparado para o turismo rural.

A criação da cooperativa representa um importante passo para fortalecer o setor da Agricultura Familiar na Quarta Colônia. A união dos agricultores familiares em uma organização cooperativa trará benefícios significativos, como a ampliação do acesso a mercados regionais e institucionais, a otimização dos processos de produção e comercialização, a redução de custos operacionais e a conquista de melhores preços para os produtos.

Além disso, a cooperativa permitirá a troca de conhecimentos e experiências entre os agricultores, fomentando a cooperação e o aprendizado coletivo. Com uma estrutura organizada e ações conjuntas, os agricultores familiares poderão superar desafios comuns, compartilhar recursos e fortalecer a representatividade do setor no âmbito regional.

A iniciativa também está alinhada aos objetivos do Geoparque Quarta Colônia, que busca promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região, valorizando as tradições locais e preservando o patrimônio natural e cultural. A criação da cooperativa contribuirá para a diversificação da economia local, o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da sustentabilidade na produção agrícola.

Com a mobilização dos agricultores familiares do Geoparque Quarta Colônia para a criação da cooperativa, a região se prepara para um novo horizonte de desenvolvimento rural e econômico. A iniciativa é um exemplo de cooperação, empreendedorismo e união, que tem potencial de trazer benefícios não apenas para os agricultores, mas para toda a comunidade local. A expectativa é de que, em breve, novas reuniões aconteçam para avançar na possibilidade de criação da cooperativa, denominada preliminarmente de COOAFAG.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM.