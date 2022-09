Agricultores de Nova Palma receberão cestas básicas

O município de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Agropecuária (Comape) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), está informando aos agricultores que já receberam a cesta básica da estiagem na 1ª etapa, em agosto, que estará realizando a segunda etapa da entrega neste mês de setembro.

Esta é uma ação de resposta aos danos causados pela estiagem e as cestas são adquiridas com recursos federais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A entrega das cestas básicas será realizada no prédio da Prefeitura de Nova Palma, na sala da antiga biblioteca, no horário das 7h30min às 11h30m e das 13h30min às 17h30m. Para melhor organizar a retirada das cestas básicas pelas famílias beneficiadas será organizado um cronograma com data e localidade.

Para fins de prestação de contas dos recursos federais, a Prefeitura de Nova Palma solicita aos agricultores que ao retirar a cesta básica apresentem os seguintes documentos: CPF, documento com foto, bloco de produtor, comprovante de residência na área rural. Para quem já apresentou toda esta documentação na 1ª etapa é preciso somente apresentar a identidade. E, preferencialmente, a pessoa que retirou a cesta básica na 1ª etapa e assinou a declaração, que seja a mesma da 2ª etapa, para melhor controle e organização.

CRONOGRAMA

12/09 – Segunda-feira

Salete – São Cristovão – Bom Retiro-Linha Um –Rincão Santo Antônio

13/09 – Terça-feira

Comércio-Gramado – Rincão Santo Inácio – Novo Paraíso – Rincão dos Padilhas

14/09 – Quarta-feira

Bugre-Caemborá-Cerro Azul- Felisberta- lajeado Seco- Linha Santa Terezinha

15/09 – Quinta-feira

Pinhalzinho-Vila Cruz- Santa Luzia- Linha Duas-Linhas Três- Linha Cinco

16/09 – Sexta-feira

Linha do Soturno-Rincão dos Fréos- São Francisco-Linha Geral- Linha Rigon

Obs: quem não puder comparecer na data da entrega terá no máximo até o dia 21 de setembro de 2022 para retirar a cesta básica.

