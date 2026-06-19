Agricultores de Formigueiro recebem cartões da Etapa I do Programa Terra Forte

Na manhã desta quinta-feira, dia 18, a Secretaria de Educação de Formigueiro sediou a entrega dos cartões do Programa Terra Forte – Etapa I, contemplando os 11 agricultores titulares selecionados nesta primeira fase. Todos os beneficiários convocados estiveram presentes para receber os cartões do Banrisul.

O Programa Terra Forte é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e executada em parceria com a Emater/RS-Ascar. O objetivo é promover a recuperação socioprodutiva, ambiental e o fortalecimento da resiliência climática das propriedades da agricultura familiar, incentivando práticas sustentáveis, inovação tecnológica e apoio técnico contínuo às famílias do meio rural.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Frank Bordignon, do secretário municipal de Agricultura Jocelvio Cardoso, do presidente da Câmara de Vereadores Claudionir Bender, da presidente do Conselho Agropecuário Dara Rittes, do supervisor regional da Emater/RS-Ascar Francisco Palermo, do chefe do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar Abel Dias, do extensionista da Emater/RS-Ascar Jairo Marques e da gerente do Banrisul de Formigueiro, Kaoma Munaretto.

Ao todo, 32 agricultores de Formigueiro serão beneficiados, totalizando um investimento de R$ 960 mil, distribuído em três etapas:

Etapa I: 11 agricultores – R$ 30 mil para cada beneficiário;

Etapa II: 10 agricultores – R$ 30 mil para cada beneficiário;

Etapa III: 11 agricultores – R$ 30 mil para cada beneficiário.

Criado como uma resposta às recorrentes adversidades climáticas que atingem o meio rural, o Programa Terra Forte busca não apenas recuperar os danos sofridos pelas propriedades, mas também fortalecer a permanência das famílias no campo, promovendo desenvolvimento sustentável, maior produtividade e mais segurança para a agricultura familiar.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que valorizam os produtores rurais e contribuem para o fortalecimento da agricultura, setor essencial para o desenvolvimento de Formigueiro. O Programa Terra Forte será executado no município em parceria com a Emater/RS-Ascar Municipal, garantindo acompanhamento técnico e apoio aos agricultores contemplados.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro