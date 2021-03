Agricultores de Agudo têm mais de R$ 100 mil reais em prejuízo devido temporal

A Defesa Civil Municipal de Agudo, reunida com o prefeito, Luís Henrique Kittel e coordenadores regionais da Defesa Civil, apresentou o levantamento técnico dos impactos do temporal que atingiu regiões do município na última sexta-feira, 26.

O evento climático gerou uma precipitação de 60 milímetros de chuva acompanhados de granizo com até 4 centímetros de diâmetro e rajadas de vento entre 80 e 100km/h, em menos de 15 minutos, em localidades como Linha Boêmia, Linha Leste Boêmia, Volta dos Kesseler e Novo São Paulo.

Durante as vistorias foram constatas que as lavouras mais afetadas foram as de cultivo de milho, com perde de 80% a 100% da produção. A área de que sofreu os impactos do temporal é de aproximadamente 2000 hectares, compreendendo cerca de 40 famílias atingidas.

A prefeitura de Agudo irá atuar nos próximos dias em frentes da Agricultura e da Assistência Social, garantindo a distribuição de sementes de espécies forrageiras e cestas básicas.

Conforme o prefeito, Luís Henrique Kittel, é preciso articular os órgãos públicos e ouvir as famílias atingidas para garantir uma resposta rápida e o auxílio que as famílias precisam.

Ainda nesta quarta-feira, dia 31, o prefeito pretende decretar situação de emergência devido os danos causados pelo temporal.

Fonte: Prefeitura de Agudo