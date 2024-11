Agergs realiza fiscalização das condições da rodovia RSC-287, entre Santa Maria e Tabaí

Dando continuidade à agenda de fiscalizações, os engenheiros Diego de Mello Aguiar e Roger Samuel Zulpo, da Diretoria de Qualidade dos Serviços da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), verificaram o atendimento prestado pela concessionária Rota de Santa Maria na RSC – 287, no trecho compreendido entre Tabaí (km 28,03) e Santa Maria (km 232,54).

A metodologia adotada para a fiscalização compreende a avaliação das obrigações do Programa de Exploração Rodoviária (PER) – anexo 2 do Contrato de Concessão nº 020/2021. Para tanto, foi percorrida toda a extensão do trecho concedido, sendo realizados registros fotográficos das ações de conservação e manutenção do sistema rodoviário.

Como ocorre em fiscalizações de outras áreas reguladas, os registros de reclamações recebidas na Ouvidoria da Agergs são tomados como subsídio para a verificação da qualidade dos serviços prestados aos usuários.

O Relatório de Fiscalização apontou, entre outras não conformidades, depressões, abaulamentos, panelas e defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários, evidenciando descumprimento de Parâmetro de Desempenho e falhas no cumprimento das metas previstas no PER.

Por meio de ofício, foi determinada à concessionária a correção dos defeitos e sua comprovação por relatórios fotográficos digitais georreferenciados, nos quais seja possível identificar a localização dos reparos realizados na rodovia.

Fonte: Agergs