Agentes de Saúde de Nova Palma participam de curso sobre derivados do leite

Após o Curso de Aproveitamento Integral dos Alimentos, realizado no final do mês de janeiro, na última semana, os profissionais da área da Saúde do município de Nova Palma participaram de mais uma importante atividade de capacitação.

No Salão Paroquial do município, os Agentes de Saúde acompanharam o curso sobre derivados do leite, ministrado novamente por equipe do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), e, mais uma vez, além de enriquecer o conhecimento dos próprios agentes, a finalidade é que os mesmos possam repassar esse aprendizado adquirido às comunidades onde atuam em Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma