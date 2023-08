Agências do Sicredi Centro Serra realizam entrega de projetos contemplados no Fundo Social 2023

A Sicredi Centro Serra, instituição financeira cooperativa, realizou nesta quinta-feira, dia 24, uma entrega simbólica com os projetos contemplados em Candelária pelo Fundo Social 2023. A iniciativa que destina recursos para fomentar o desenvolvimento de projetos sociais na região, teve neste ano 185 propostas inscritas, das quais 125 foram aprovadas, um recorde na comparação com as edições anteriores. Ao todo, a cooperativa irá conceder cerca de R$ 859 mil aos projetos, um aumento de 12,7% em comparação ao valor aportado no ano passado.

De acordo com o presidente da cooperativa, Egídio Morsch, o Fundo Social desde sua criação, em 2019, tem se mostrado relevante para as entidades da área de ação da Cooperativa uma vez que, ano após anos, tem repassado recursos à estas entidades para execução de vários projetos que beneficiam a comunidade onde estão inseridas. “Em 2023, esta relevância ficou mais evidente pois se observou um número maior de projetos encaminhados e contemplados bem como o volume de recursos repassados às entidades beneficiadas. Mais entidades beneficiadas com mais recursos significa um número maior de pessoas impactadas na comunidade evidenciando o 7º princípio do cooperativismo – interesse pela comunidade”, ressaltou, Morsch.

Candelária teve 21 entidades contempladas de um total de 125 aprovadas no Fundo Social 2023.

Realizado pela primeira vez em 2020, o Fundo Social já destinou para a região quase R$ 3 milhões em quatro anos. Em sua primeira edição, a cooperativa contribui com R$ 450 mil para hospitais filantrópicos e secretarias municipais de saúde no enfrentamento da Covid-19. Em 2021, o programa contemplou 39 entidades da região com mais de R$ 430 mil. Na última edição, haviam sido agraciados 97 projetos com R$ 767 mil, e neste ano, a cooperativa irá aportar R$ 859 mil em 125 iniciativas.



O Fundo Social é um recurso disponibilizado a partir do resultado de cada exercício da Cooperativa (antes das destinações), referente a 2% das sobras e a escolha dos projetos é feita por uma comissão, que se dá em várias etapas, formada por coordenadores das 15 agências, diretoria e conselho administrativo, que conferem os critérios de acordo com o regulamento e definem o valor destinado para cada projeto.

Agências têm organizado encontros para o repasse dos recursos às entidades.

Incentivo que levará água potável para dezenas de famílias

Uma das centenas de entidades contempladas com a criação do Fundo Social na Sicredi Centro Serra, a Associação de Água Potável de Rincão Nossa Senhora Aparecida, no interior de Segredo, luta desde a sua inauguração, em 1999, para disponibilizar água aos moradores da localidade. Com o trabalho realizado, cerca de 35 famílias tiveram como enfrentar os períodos de estiagem com mais tranquilidade até pouco tempo atrás. No entanto, com a sequência de períodos sem chuva nos últimos anos, o risco de desabastecimento se tornou iminente e tornou-se uma preocupação na localidade.

Para garantir a manutenção do abastecimento para as famílias, o grupo inscreveu no Fundo Social 2023 um projeto para melhorias na rede hídrica da localidade. Com o aval dos conselheiros de núcleo locais, o Sicredi irá repassar R$ 15 mil que serão investidos em uma caixa de água de fibra de 15 mil litros e 200 metros de cano especial que traz a água do poço até o reservatório, haja vista que precisa suportar grande pressão.

Com 37 sócios, a associação atende uma área de 30 quilômetros de rede nas localidades de Parada Severo, Rincão Nossa Senhora Aparecida e uma parte da Linha Medianeira. Segundo o tesoureiro da entidade, Diego Folmer Gregorio, o recurso obtido pelo Sicredi representa a sobrevivência da associação, tendo em vista a realização de investimentos que eram necessários para garantir água potável na localidade pelos próximos anos. “Ficamos muito gratos em sermos parte da cooperativa e ainda mais pela parceria que o Sicredi tem conosco. É muito gratificante para nós vermos o dinheiro ser reinvestido na nossa própria comunidade e na associação de água, onde todos saem ganhando. A nossa região teve perdas significativas com a falta de chuvas e a associação é a salvação das famílias associadas e dos animais nas propriedades”, frisou Gregorio.



Veja a relação de entidades contempladas por município:

Candelária

Associação Candelariense de Juventude Rural – Acanjur

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

Associação dos Produtores da Serra – Asproserra

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bom Retiro

Comunidade Ecumênica Cristã – Linha Brasil

Comunidade Ecumênica Cristo Salvador – Linha Curitiba

Comunidade Evangélica Cristo Redentor – Linha Brasil

Comunidade Evangélica Luterana Bom Pastor – Vila Passa Sete

Comunidade Evangélica Luterana Cristo – Linha Facão

Congregação Evangélica Luterana Cristo – Cidade

CPM da EMEI Dona Tereza – Cidade

CPM da Escola La Salle – Cidade

CTG Sentinela dos Pampas – Cidade

EMEF Adão Jaime Porto – Picada Escura

EMEF Francisco Hubner Filho – Linha Brasil

EMEI Candina – Cidade

Esporte Clube Ouro Verde – Linha Bernardino

Grupo de Apoio à Brigada Militar de Candelária

Grupo Lutar e Vencer – Picada Escura

Hospital Candelária

Liga Feminina de Combate ao Câncer

Vale do Sol



Associação Pró-Cultura de Vale do Sol

Comunidade Católica Sagrada Família – Formosa

Comunidade Evangélica de Fontoura Gonçalves

Comunidade Evangélica de Rio Pardense

Comunidade Sinodal – Linha Bernardino

CPM da Escola Willibaldo Michel

Sociedade Cultural e Esportiva Trombudo

Cerro Branco

Comunidade Santo Osvaldo – Serraria Scheidt

Congregação Betel – Cidade

Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Rodeio do Herval

Comunidade Evangélica Luterana Paz – Travessão Schoenfeldt

Comunidade Nossa Senhora de Lourdes – Linha Alta de Cima

Comunidade Nossa Senhora do Carmo – Alto Cerro Branco

Comunidade São Francisco de Assis – Linha Pfeiffer

EMEB Carlos Müller

Associação Pró-Desenvolvimento de Cerro Branco

Comunidade Evangélica Bom Pastor – Linha São Luis

Sobradinho

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

Grupo Escoteiro Aimoré

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

Capela Nossa Senhora da Consolação / Campestre

APM da Escola Borges de Medeiros

Associação do Poço Artesiano – Linha Brasileira

Associação de patinação Arte em Rodas

Associação projeto Arte e Cidadania

Capela Nossa Senhora Aparecida

Capela São José

Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Arroio do Tigre

Corpo de Bombeiros Voluntários de Arroio do Tigre

Capela São Cristóvão

Capela São Roque – Vila Progresso

Comunidade Cristo Rei – Taquaral

Comunidade São Pedro

Capela São Judas Tadeu – Linha Ocidental

Comunidade Evangélica Luterana Martim Lutero

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes

Capela Santos Mártires – Sítio Baixo

Comunidade São Luiz – Morro da Lentilha

Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre

Ibarama

Associação Centro Espírita Fé e Esperança

CTG Espora de Prata

EMEF Luiz Augusto Colombelli

Paraíso do Sul

Comunidade Ecumênica São Francisco – Campestre

Comunidade Evangélica Congregacional – Mangueirinha

Comunidade Evangélica de Rincão da Porta

Comunidade Paraíso do Sul

CPM da EMEF Carlos Altermann – Mangueirinha

Rotary Club de Paraíso do Sul

Agudo

Associação Beneficente Amor Perfeito

Associação Bombeiros Voluntários de Agudo

Centro Cultural Santos Reis

Comunidade Evangélica de Agudo

Comunidade Evangélica de Linha Boêmia

Comunidade Evangélica de Linha dos Pomeranos

Comunidade Evangélica de Nova Boêmia

Comunidade Evangélica de Novo São Paulo

Comunidade Evangélica de Picada do Rio

Comunidade Evangélica Fazenda Araça

Comunidade São José – Rincão do Pinhal

Conselho Comunitário Pró-segurança Pública – Consepro

CPM Escola Três de Maio

CTG Sentinela do Jacuí

Esporte Clube Porto Alves

Paróquia São Bonifácio

Rotary Club de Agudo

Sociedade Cultural Esportiva Centenário

Sociedade Cultural Esportiva União

Estrela Velha

CPM da Escola Álvaro Leitão

Comunidade Evangélica São Marcos

Comunidade Santa Teresinha

Comunidade São Francisco de Assis

Comunidade São Roque

Comunidade São Sebastião

Capela Nossa Senhora da Salete

Comunidade Católica São Luis

Comunidade Evangélica Santa Cruz

Comunidade Imaculada Conceição

CTG Estrela do Pago

Comunidade São João Batista

Associação de Juventude Rural de Estrela Velha

Segredo

Associação Cultural Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição

Associação de Água Potável Rincão Nossa Senhora Aparecida

Capela Cristo Redentor – Figueira

Clube de Mães Renovadoras do Lar

Comunidade Evangélica de Vila Tamanduá

Comunidade Menino Deus – Sapopema

CTG Querência da Bela Vista

Lagoa Bonita do Sul

Associação Beneficente Arroio Grande

CPM da Escola José Luchese

CPM da Escola Rainha dos Apóstolos

Passa Sete

Comunidade São Miguel – Pitingal

CPM da Escola José Rech



Novo Cabrais

Bombeiros Voluntários

Clube Cruzeiro do Sul

Comunidade Concórdia

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Comunidade Nossa Senhora das Graças

Comunidade Sagrado Coração de Jesus

Comunidade São Cláudio

Comunidade São João

Comunidade São Roque

Congregação Cristo Salvador

CTG Presilha Pampiana

Fonte: Sicredi Centro Serra