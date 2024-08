Agência de Paraíso do Sul é convidada para falar sobre educação financeira na Escola Carlos Altermann

Muito mais do que uma instituição financeira, o Sicredi busca desenvolver as comunidades em que está inserido através de ações culturais, sociais e educacionais. No último dia 29 de julho, foi a vez da agência de Paraíso do Sul cumprir seu papel de propulsor da mudança. A convite da diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Altermann, de Paraíso do Sul, os colaboradores da agência do município, Claiton Zaqueu Vargas e Grasiela Trinks, conversaram com alunos do 3º, 4º e 5º Ano para esclarecer algumas dúvidas referentes ao dinheiro e sua relevância na vida.

Durante o encontro, os colaboradores aproveitaram para tirar dúvidas das crianças, que tiveram a oportunidade de entender mais sobre esse tema tão importante na vida de todos os brasileiros. Além disso, foram usados vídeos lúdicos e atrativos, que despertaram a curiosidade e o interesse dos pequenos. Conforme a diretora da escola, Loiva Huff, a ideia de trazer essa temática para dentro da escola visa oferecer uma conscientização maior aos alunos sobre o dinheiro, item necessário para eles alcançarem seus objetivos no futuro. “A palestra sobre Educação Financeira foi excelente com a temática de onde vem o dinheiro, com uma linguagem bem acessível as crianças. Foi um momento muito especial, onde as crianças puderam questionar e tirar suas dúvidas”, ressaltou.

Após o encontro, o gerente da agência de Paraíso do Sul, Claiton Zaqueu Vargas, se mostrou muito feliz em poder compartilhar seus conhecimentos e proporcionar momento de aprendizado para as crianças sobre um tema tão importante. “A gente busca desenvolver a educação financeira nas crianças e prepará-las para um futuro com uma vida financeira sustentável. Fazer isso me deixa com o sentimento de estar cumprindo com o propósito do cooperativismo de desenvolver a comunidade”, concluiu.

Fonte: Sicredi