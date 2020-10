Afubra inova com instalação de unidade de grãos

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) tem, nos objetivos de seus estatutos, incentivar a diversificação, garantir a segurança de seu associado e do Sistema Mutualista. No fim da década de 1950, criou o Departamento de Fomento Agropecuário que, a partir de 1994, tornou-se a Agro-Comercial Afubra Ltda, pois, dentre seus objetivos, ainda está o de incentivo à novas cadeias produtivas.“A Afubra sempre procura planejar ações e atividades que tragam benefícios aos seus associados; que ofereçam caminhos, com segurança, para a diversificação das propriedades rurais”, enfatiza Benício Albano Werner, presidente da Afubra.

A Agro-Comercial Afubra Ltda., com a comercialização de insumos agrícolas de qualidade para diversas culturas e sua equipe que presta assistência técnica a campo, também busca oferecer caminhos para a diversificação das propriedades rurais. Para isso dá mais um passo com a construção de uma unidade de recebimento de grãos. Observando o comportamento do agronegócio, no Brasil, vivendo seu melhor momento, apesar da pandemia da Covid-19, enfrentada pelo mundo todo. O mercado de grãos, nos últimos anos, vem batendo recordes de produção e de exportação. Segundo previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de grãos está estimada em 268,7 milhões de toneladas, superando em cerca de 11 milhões de toneladas a última safra. O milho, por exemplo, tem colheita prevista para atingir 105,2 milhões de toneladas (aumento de 2,6% sobre a safra anterior).Já no mercado da soja a estimativa de produção é ainda mais otimista, podendo chegar a um aumento de 7,1% em relação à última safra. A expectativa é que, nesta safra, o plantio de cereais ocupe cerca de 66,8 milhões de hectares.Estes números mostram a importância da diversificação na propriedade, seja ela para consumo próprio ou para agregar renda.

“A expansão do mercado de grãos mostra que eles são uma boa alternativa de diversificação das propriedades rurais, independentemente de serem pequenas ou grandes, em área. Por isso, a Afubra, abre mais um ramo de atividade, trazendo benefícios, tanto para a entidade como para os associados e clientes”, explica Romeu Schneider, diretor-presidente da Agro-Comercial Afubra Ltda.

A obra da unidade de grãos está sendo realizada pela empresa Kepler Weber, contratada por ter a melhor proposta, na propriedade agrícola anexa ao Parque da Expoagro Afubra, localizada no município de Rio Pardo/RS. A unidade pretende atender associados e clientes das regiões da Matriz (Santa Cruz do Sul) e das filiais de Venâncio Aires, Candelária e Cachoeira do Sul. Com a concretização do Projeto estuda-se a expansão da atividade para filiais.

