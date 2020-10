Afubra e UFSM: parceria na Bolsa de Sementes

O vice-presidente da Afubra, Marco Antonio Dornelles, recebeu no dia 1º de outubro, da professora do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm), doutora Maristela Machado Araújo, o relatório de atividades referente ao subprograma Bolsa de Sementes, do Projeto Verde é Vida. O documento traz informações sobre as atividades realizadas durante o 18º ano de ações da Bolsa, como os números de coleta de sementes, produção de mudas e doações realizadas.

A Bolsa de Sementes é desenvolvida há 18 anos, numa parceria entre a Afubra, por meio do Projeto Verde é Vida, e a Ufsm, pelo Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal. “Nossas escolas parcerias realizam a coleta das sementes, entregam na Afubra mais próxima, e nós enviamos para o Laboratório da universidade. Lá, elas são analisadas e armazenadas para, posteriormente, serem produzidas mudas ou doadas às próprias sementes”, explica Dornelles. Para a professora Maristela, a Bolsa de Sementes “visa contribuir com a prática de extensão e educação ambiental e despertar e desenvolver o senso de pertencimento, responsabilidade e preservação do meio ambiente por parte dos alunos e comunidades envolvidas”.

Acompanhado pelo coordenador do Projeto Verde é Vida, Adalberto Huve, e pelo gerente do Departamento Agroflorestal, engenheiro florestal Juarez Pedroso Filho, Marco Antonio Dornelles ainda conversou com a equipe da Ufsm sobre as ações que serão retomadas no início das atividades presenciais. “Além da Bolsa de Sementes, a Afubra e universidade desenvolvem muitas outras atividades de cunho ambiental e educacional com nossas escolas parceiras. Estas ações serão retomadas, assim que for possível o contato presencial”.

Fonte: Afubra