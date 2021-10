Afubra é indicada ao Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) receberá o prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira, na categoria Sustentabilidade, pela condução, há 30 anos, do Verde é Vida. A entrega da distinção irá ocorrer às 9h do dia 27 de outubro, em Brasília/DF. A indicação é do deputado federal Marcelo Moraes e foi aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, pois, o “Verde é Vida é um programa de educação socioambiental e rural que fortalece a educação no meio rural e a sua diversificação, disseminando aspectos como a sustentabilidade, a proteção da criança e do adolescente e a valorização da família do campo”.

Para o presidente da entidade, Benício Albano Werner, a distinção, em âmbito nacional, é de grande importância, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da Afubra, professores e alunos e prefeituras parceiras. “São 30 anos de atividades ininterruptas do Verde é Vida. E, mesmo antes da criação do Projeto, a Afubra já realizava ações de incentivo à diversificação e preservação do meio ambiente. Estamos muito felizes por este reconhecimento e, com certeza, continuaremos fazendo a nossa parte”, afirma Werner, ao agradecer o deputado federal Marcelo Moraes pela lembrança.

O prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira foi criado em 2014 e é concedido pela Câmara dos Deputados. A premiação é conferida a cidadão ou instituição, pública ou privada, cujos trabalhos ou ações tenham se destacado nos campos científico, de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de sustentabilidade nas áreas da agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural.

Fonte: Afubra