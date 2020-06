Afubra define data da Expoagro Afubra 2021

A 20ª Expoagro Afubra está marcada para os dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2021. Após o cancelamento da feira de 2020, devido a pandemia da Covid-19, a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), definiu esta semana, a data e tema da 20ª edição da Feira. O tema será Valorização do agricultor: do campo à cidade. “Vamos manter o tema que havia sido definido para a 20ª Expoagro Afubra e os quatro dias de feira, inclusive no sábado”, explica o coordenador geral da Feira, engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles.

Após o cancelamento da Feira, todos os patrocinadores, expositores e prestadores de serviço foram contatados. “Todos os contratos foram resolvidos e, para nossa alegria, a grande maioria das empresas já garantiu seu lugar na feira de 2021”, revela Marco, enfatizando que “a Afubra sabe que não está sendo um período tranquilo e que um cancelamento de uma feira do porte da Expoagro Afubra trouxe problemas e dificuldades para todos”.

Com a data e temas definidos, a equipe inicia, agora, os trabalhos para a Expoagro Afubra 2021. “A ideia é manter a programação já organizada e incluir novos temas”, finaliza Dornelles.

Fonte: Afubra