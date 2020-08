Afubra apresenta números do tabaco em Seminário da Assembleia Legislativa

O presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner, participou no dia 13 de agosto, do Seminário Competitividade pelo Rio Grande – Juntos para Recomeçar, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O segundo encontro do gênero, por videoconferência, abrangeu as regiões dos Vales do Rio Pardo, do Taquari e do Caí, abrangendo 79 municípios, e foi transmitido pelos canais oficiais da AL.

Werner iniciou a sua participação apresentando os números do setor onde, na safra 2019/2020, o tabaco foi responsável por 49,043% da renda da propriedade rural. “Em sua grande maioria, ou seja, 87% dos fumicultores contam com até 20 hectares de terras. No Rio Grande do Sul, são 73.490 famílias produtoras que tem uma estimativa de receberem uma receita de R$ 2.767.016.951,00”, revelou o presidente da Afubra. Ele também falou sobre os tributos aos Governos e a questão do comércio ilegal. “Em 2019, chegou a R$ 14.477.763.414,00 em tributos para os Governos, que representam 43% do total do consumo de cigarros no Brasil. Os outros, 57% são do consumo de cigarros ilegais. Tomando esse número em consideração, podemos dizer que os governos deixam de arrecadar um montante maior de tributos do que com o cigarro legal”, disse Werner, ao elogiar o trabalho e esforço da Polícia Federal em tentar conter o avanço do contrabando.

Sobre o setor, principalmente, por parte do produtor, Werner lembrou das dificuldades que os fumicultores vêm enfrentando e, em especial, na safra 2019/2020 com, primeiro, uma estiagem e, depois, com a rigidez na hora da comercialização do tabaco. Também falou sobre a necessidade de adequar a oferta com a demanda, onde as entidades representativas dos fumicultores – Afubra, Federações dos Sindicatos Rurais (Farsul e Faesc) e Federações dos Trabalhadores Rurais (Fetag, Fetaesc e Fetaep) – lançaram a campanha Plante Menos e Ganhe Mais.

Nas considerações finais, Werner pediu a atenção especial dos deputados estaduais sobre o aumento nas tributações dos insumos para a produção de alimentos. “As pequenas propriedades produtoras não conseguem absorver esse reajuste e vai acontecer que esse aumento na tributação vai incidir no preço final ao consumidor, prejudicando, principalmente, o público de baixa renda”, finalizou o presidente da Afubra.

Ao destacar a participação de todos e a realização dos Seminários, o presidente da Casa Legislativa, deputado estadual Ernani Polo, enfatizou que o momento é de união entre todos os setores. Especificamente sobre o setor tabaco, Polo, lembrou que a “Afubra é referência no apoio ao fumicultor, atividade que traz renda expressiva ao produtor e ao Estado. Temos o desafio de combater o contrabando do cigarro e valorizar e reconhecer o trabalho que o fumicultor faz lá no campo”.

Além da Afubra, participaram também a diretora-presidente da Fruki, Aline Eggers; a reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Carmen Lúcia de Lima Helfer; o prefeito de Taquari, Maneco Hassen; o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo; e o sócio proprietário da Sim Rede de Postos, Neco Argenta.

O Seminário Competitividade pelo Rio Grande é um ciclo de fóruns regionais com a participação de representantes dos setores empresariais, acadêmicos, entidades e governamentais. Os encontros são semanais e abordam as questões de cada região e de como a pandemia do Covid-19 afetou os setores. Também pretende apontar caminhos para o desenvolvimento econômico do Estado.

