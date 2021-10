Advogado Daniel Tonetto lançará o livro “Madre Tereza”

“Madre Tereza” é o novo lançamento do escritor e advogado criminalista Daniel Tonetto. Lançamento será no dia 6 de outubro, com sessão de autógrafos na sede da Apusm, em Santa Maria. Cada livro vendido será revertido em um quilo de alimento não perecível.

A obra versa sobre a relação entre três amigos de famílias distintas e as diferentes formas de amar. Tonetto é autor da trilogia dos best-seller “Crime em Família”, lançado entre 2018 e 2020.

“Maria Tereza” leva o prefácio do professor Daniel Blume, que foi colega de Tonetto na Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. A publicação é um típico colégio público de uma cidade interiorana do Sul do Brasil, fundado no início do século XX, com o objetivo de alfabetizar jovens da zona rural”, cita Blume.

O LANÇAMENTO

O lançamento de “Madre Tereza” será na sede da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (Apusm), que fica na Avenida Nossa Senhora das Dores, nº 791. Tendo em vista as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e para evitar aglomeração o lançamento ocorrerá em três períodos e também formato drive thru:

– Das 10h às 13h – no Salão da Apusm

– Das 13h às 17h – Drive thru

– Das 17h às 20h – no Salão da Apusm

SORTEIO E SOLIDARIEDADE

Segundo Tonetto, cada livro vendido no ato do lançamento será revertido em 1kg de alimento não perecível que será doado a uma instituição assistencial. Quem adquirir um exemplar no ato do lançamento também estará concorrendo ao sorteio de um final de semana em Gramado para duas pessoas.

O ESCRITOR

Já são seis títulos publicados, sendo o mais recente, o primeiro da trilogia “Crime em família”. Lançado em Santa Maria, na sede da OAB, em maio de 2018, o ato teve a presença de mais de 1,5 mil pessoas. O livro, que também teve lançamento internacional, ocorrido em Portugal, foi o título mais vendido durante a Feira do Livro de Santa Maria em 2018.

ROTINA DE TRABALHO

Com uma rotina diária de 16 horas de trabalho, atuando na defesa de clientes de todas as classes sociais, desde pessoas mais humildes até prefeitos, deputados e governadores, Tonetto ainda encontra e dedica tempo para escrever livros.

CURRÍCULO

Daniel Tonetto é advogado criminalista, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), pós-graduado em Ciências Criminais pelo Instituto de Direito do Rio Grande do Sul (IDRS); mestre em Reabilitação e inclusão pelo Centro Universitário Metodista e doutorando em Direito na Universidade Autônoma de Lisboa (UAL). É sócio-fundador do MMT Advogados e professor universitário das disciplinas de Processo Penal e Direito Penal na Faculdade Palotina de Santa Maria (Fapas).

EXPEDIENTE

Título: “Madre Tereza”

Autor: Daniel Tonetto.

Capa: Armandinho Ribas (Publicitá Propaganda).

Revisão textual: Ceura Fernandes.

Administrativo: Danclar Rossato.

Editoração, impressão e acabamentos: Gráfica Palotti.

Conteúdo: A La Minussi Comunicação

Fonte:

Fabricio Minussi – (55) 9 8426-8222