Adolfo Brito vistoria obras e realiza visitas aos locais atingidos pela enchente em Agudo

Na sexta-feira, dia 31, o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito (PP), visitou áreas atingidas pelas chuvas e enchentes no município de Agudo, região da Quarta Colônia. Muitos locais ainda estão sem acessos, pontes e pontilhões, destruídos pela força das águas. Famílias de agricultores seguem sem os serviços da rede de energia elétrica.

O chefe do Legislativo também presenciou momentos de solidariedade a partir da proatividade dos próprios agudenses. Na Picada do Rio, o agricultor Nilson Raddatz transporta, em média, 300 pessoas por dia utilizando seu próprio trator com carroceria adaptada. São moradores que precisam atravessar o Arroio Corupá. O serviço é realizado desde o primeiro dia de calamidade pública. Sempre das 6h30 às 20h. Belo exemplo.

A agenda ocorreu a partir da organização proposta pela assessora do Gabinete Parlamentar da Presidência da ALRS, Michele Schiefelbein, e contou com a participação de diversas lideranças locais.

Adolfo Brito vistoriou ainda a obra no desvio localizado na Várzea do Agudo, nas proximidades da ERS 348, divisa entre os municípios de Agudo e Dona Francisca. Os trabalhos iniciados na quinta-feira (30) foram intermediados pelo deputado em contato direto com o Governo do Estado, durante encontro com Eduardo Leite, e com o DAER.

O parlamentar também fez, na tarde desta sexta, visita institucional ao prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, para acolher demandas do município para encaminhamento de soluções.

Fonte: Assessoria do Deputado Estadual