Administração Municipal de Restinga Sêca publica decreto com medidas para prevenção do Covid-19

Na tarde de segunda-feira, 16, o prefeito municipal de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, em reunião com o secretariado, definiu medidas que o município adotará frente às orientações nacionais e estaduais de contenção a proliferação do Coronavírus – Covid-19.

Ficam suspensas por 15 dias a partir de quinta-feira, 19, todas as aulas da rede municipal de ensino; ficam canceladas todas as atividades em grupo, de qualquer secretaria municipal; atividades com idosos devem ser restritas; eventos alusivos às comemorações dos 61 anos do município foram cancelados.

Também fica a orientação para restrição de visitas à Casa do Idoso e a pacientes internados no Hospital São Francisco, sendo permitida apenas uma troca de acompanhante por dia.

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que não tem nenhum caso suspeito nem comprovado no município, e solicita que, em casos suspeitos, que um familiar do paciente se dirija a uma Unidade de Saúde, para informar as autoridades de saúde e solicitar diagnóstico.

As medidas estão sendo tomadas para prevenção, não havendo motivo para pânico. A Secretaria de Saúde ainda destaca que se evite aglomerações e que a população só vá as Unidades de Saúde em caso de real necessidade.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca