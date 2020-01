Administração Municipal de Paraíso do Sul trabalha na instalação de novas redes de abastecimento

A Prefeitura de Paraíso do Sul, através do Setor de Águas, está realizando diversos trabalhos nas redes de água do município, com isso, trazendo melhorias no abastecimento.

Na última semana o poço artesiano que fica situado na antiga fábrica de calçados foi reativado e está abastecendo a parte alta da cidade. Na Linha Campestre está sendo construída uma nova rede de água, que futuramente, caso necessário, poderá ser interligada com outras redes existentes. Foi instalada uma caixa d’água de 10 mil litros, na Localidade de Quilombo beneficiando diversas famílias desta localidade.

Nas próximas semanas vai ocorrer a ligação do poço artesiano da Estação de Tratamento de Água – ETA, com bomba monofásica dispondo 12 mil litros de água por hora, até que seja construída uma rede trifásica podendo ter 100% de aproveitamento do poço, que são 30 metros cúbicos de água por hora. Esta ativação beneficiará diversas famílias da cidade.

A equipe do setor de águas está trabalhando também, na construção de uma nova rede de água na Linha Travessão com extensão até a Linha Patrícia, beneficiando os moradores das respectivas Linhas e Vila Paraíso.

A Prefeitura segue buscando melhorias no abastecimento de água do município e pede a colaboração da comunidade no cuidado com o uso da água, para evitar possíveis cortes no abastecimento.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul