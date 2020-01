Administração Municipal de Ivorá entrega escrituras públicas

Os beneficiários do primeiro Programa Habitacional do Município de Ivorá receberam, ainda no mês de dezembro, as escrituras públicas de suas casas.

Ao todo foram entregues cinco escrituras públicas aos beneficiários do Programa Habitacional de Ivorá do ano de 1996.

Para o prefeito ivorense, Ademar Binotto, foi uma grande vitória, para o Poder Executivo, poder promover a entrega destes documentos aos munícipes. “Adquirir a casa própria é a realização de um sonho, que estas famílias estão concretizando, oficialmente. Isto é motivo de alegria para a comunidade ivorense e também para a Administração Municipal”, destaca o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Ivorá